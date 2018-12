A 100 dias do Brexit um debate sem acordo

"Um não acordo seria um desastre para o nosso país. E nenhum governo responsável poderia permitir que tal acontecesse. A primeira-ministra está uma corrida contra o tempo para fazer com que o mau acordo que conseguiu pareça menos mau do que é."

Limitação da migração europeia

Quarta-feira, o Governo britânico publicou uma proposta para limitar a migração Europeia.

Foi referido um visto de trabalho temporário e a realização de entrevistas a trabalhadores europeu que queiram instalar-se no Reino Unido. Medidas que preocupam os residentes europeus, como Axel Antoni, porta-voz da plataforma "The Three Million".

"Pôr termo à livre circulação de pessoas é a única vantagem tangível que Theresa May pode vender depois das negociações para o Brexit. Estamos preocupados com os debates, com a linguagem que usam no Parlamento, na imprensa e tememos que nos seja criado um ambiente hostil."

Para além dos residentes estrangeiros no Reino Unido, também a comunidade empresarial britânica teme um um Brexit sem acordo.

Várias companhias, médias e grandes, planeiam alternativas para evitar um possível isolamento económico, como a deslocação de recursos e estruturas.