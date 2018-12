Tamanho do texto

Berlim recordou esta manhã as vítimas dos ataques jiadistas que tiveram lugar no mercado de Natal na Praça Breitsched, há dois anos.

Presentes estiveram também o presidente da Câmara Municipal de Berlim, Michael Müller, assim como vários membros das duas câmaras do parlamento.

Foi a 19 de dezembro de 2016 que teve lugar um ataque jiadista com recurso a um camião, durante um mercado de Natal. Morreram 12 pessoas e várias dezenas ficaram feridas por causa do ataque, muitas das quais com gravidade.