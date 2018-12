Parlamento grego aprova primeiro orçamento pós-resgate

Tamanho do texto

O Parlamento grego aprovou o Orçamento para 2019, o primeiro desde que o país deixou de estar sob a tutela estrita dos credores ao abrigo do programa de resgate da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional.

O primeiro-ministro Alexis Tsipras afirma que "no fim de 2018, o país vai completar dois anos de crescimento positivo, 1,5 por cento no ano passado e mais de 2 por cento este ano. E espera-se que seja ainda maior no próximo ano".