Governo francês cede e aumenta salários dos polícias

Segundo as organizações sindicais, o ministro francês do Interior, Christophe Castaner, aceitou a revalorização salarial, partir de janeiro. A subida dos ordenados será gradual, começando no próximo mês nos 40 euros, conduzindo a um aumento médio, no final do próximo ano, de 120 euros líquidos por mês, que pode chegar aos 150 no caso dos titulares mais graduados.

De acordo com os sindicatos, o Governo garantiu que a questão do pagamento de 275 milhões de horas extraordinárias, em atraso, vai ser estudada a partir de janeiro.

Apesar das vitórias conseguidas pelos sindicatos, o movimento de polícias, apelidado nas redes sociais de "giroscópios azuis", mantém o apelo para uma manifestação na noite desta quinta-feira em Paris.