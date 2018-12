O desafio da descarbonização na Polónia

Tamanho do texto

"Antes havia aqui cerca de um metro de água, mas no ano passado o nível da água baixou muito e este riacho secou quase por completo", contou Marie Pilarová, antiga diretora da creche de Vitkov.

A população aponta o dedo à mina de Turów do outro lado da fronteira, na Polónia. O enorme consumo de água da mina polaca ameaça os aquíferos de toda a região, a que se junta os efeitos do aquecimento da temperatura global.

A central termoelétrica de Turów que produz eletricidade a partir do carvão é uma das cinco mais poluentes da Europa.

Os habitantes sentem na pele o impacto do carvão, mas como trabalham nas fábricas da região têm medo de falar e de perder o emprego.

"A extração e a combustão do carvão causam muitos problemas de saúde, por causa do pó de carvão e das partículas finas", disse à euronews um trabalhador do setor da energia, que preferiu falar de forma anónima.

Num país onde 80% da eletricidade é produzida a partir do carvão, a transição energética é uma perspetiva distante. A Polónia é o maior produtor de carvão da Europa e um dos países que mais emitem CO2.

Empresas mineiras temem má publicidade

Alguns dias antes da cimeira do clima em Katowice, a euronews falou com mineiros da maior mina de carvão da Europa, em Piast.

"Foi um verdadeiro desafio chegar até aqui. As empresas mineiras mostram-se muito relutantes em falar com os meios de comunicação social antes da Cimeira porque têm medo da má publicidade", disse a repórter da euronews Valerie Gauriat.

Radoslaw tem 29 anos e trabalha na mina há quase uma década.

"Da minha janela, toda a vida vi a mina. O meu pai era mineiro, os meus avós trabalharam nas minas. É uma tradição passada de geração em geração", disse Radoslaw Wojnar.

Mesmo nas regiões onde já não existem minas, os objetivos europeus de redução das emissões de dióxido de carbono são mal vistos por uma parte da população.

"Há carvão em todo o lado e precisamos de carvão, os quem dizem o contrário, sabem bem porquê", disse um antigo mineiro.

O desafio da descarbonização na Polónia. Uma reportagem para ver a partir desta sexta-feira, em Insiders, na euronews.