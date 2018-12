Os benefícios da educação inclusiva para a economia da Jordânia

De acordo com Maisa Asmar, subdiretora do programa Mercy Cops, oferecer educação de qualidade às crianças com deficiência tem repercussões positivas para o país.

"A educação inclusiva é, extremamente, importante porque proporciona um sentido de justiça social às famílias de pessoas com deficiência. Elas sentem que podem aceder a um direito básico como qualquer outra família que não tenha um filho com deficiência. Isso também melhora a estabilidade social. Foi provado, noutros países, que a falta de educação inclusiva, a falta de educação para uma pessoa com deficiência, priva-as do direito de acesso ao mercado de trabalho, por exemplo, o que contribui para o PIB do país. Perder isso afeta a economia de qualquer país e a da Jordânia também. Portanto, a educação inclusiva é muito importante e muito benéfica não apenas para as crianças, não apenas para suas famílias, mas para todo o país".