Refugiados defrontam antigos compeões da Europa

"Passei por muitas dificuldades no caminho até aqui, de fronteiras a fronteiras, no mar, para continuar o meu sonho. Para além de me deixarem ser jogador de futebol, também me permitem desenvolver as minhas capacidades de treinador. Agora sou técnico de projetos da Fundação Barcelona, na Grécia, no campo de refugiados de Skaramagka, par a meninos e meninas. Metade da minha família está na Alemanha, a outra metade aqui, estamos à espera de nos reencontrarmos mas parece-me que vai ser difícil ou mesmo impossível. Mas temos esperança. O nome desta equipe é esperança, porque eles sempre nos deram esperança, por isso vamos continuar a lutar", explica Mohament Reza Hoseini, jogador da equipa de refugiados.