30º aniversário do atentado de Lockerbie

Foi o pior atentado levado a cabo na Escócia e aconteceu há 30 anos.

O Reino Unido assinala a data e relembra as 270 pessoas que perderam a vida, entre passageiros, tripulação e habitantes.

Um Boeing 747 da companhia aérea Pan Am tinha descolado do aeroporto de Heathrow, em Londres, com destino a Nova Iorque no dia 21 de dezembro de 1988, quando explodiu em pleno voo em Lockerbie.

Através das redes sociais, a primeira-ministra britânica, Theresa May, deixou algumas palavras dedicadas às famílias das vítimas e aos habitantes da localidade escocesa. A rainha Isabel II também enviou uma mensagem de apoio.