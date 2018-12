Aeroporto de Gatwick reabriu depois de incidente com drones

Tamanho do texto

O aeroporto de Gatwick reabriu depois do incidente provocado pela presença de drones que afetou, aproximadamente, 120 mil pessoas. Os voos estão a ser retomados lentamente. No entanto, as companhias aéreas avisam que pode haver alguns atrasos ou mesmo cancelamento de ligações.

"A polícia está a seguir uma série de pistas, mas não sabemos se se trata de um único indivíduo ou de uma espécie de grupo, pode ser um grupo ambientalista embora ninguém tenha reivindicado a responsabilidade. Não vamos saber até que a polícia termine as investigações", adiantou o ministro dos transportes do Reino Unido, Chris Grayling.