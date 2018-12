Marrocos confirma ataque terrorista

Tamanho do texto

O assassinato das duas turistas escandinavas na região montanhosa do Atlas, perto de Marrakech, foi um ataque terrorista.

Em conferência de imprensa, Mustapha El Khalfi, o porta-voz do governo marroquino, confirmou as suspeitas sobre a autoria do ataque sublinhando que o país é estável e seguro.

Neste momento, continuam as investigações

“Há quatro suspeitos, atualmente sob investigação para determinar as circunstâncias deste ato criminoso. É preciso perceber os contornos e os motivos reais do crime e verificar as possíveis implicações terroristas em causa”.

As duas turistas, uma dinamarquesa de 24 anos e uma norueguesa de 28, estavam a passar férias em Marrocos.

Foram encontradas degoladas dentro da tenda onde passaram a noite, na região do Atlas, conhecida pelo turismo de montanha.