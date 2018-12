Segurança reforçada no aeroporto de Estugarda

Tamanho do texto

As autoridades alemãs reforçaram a segurança em vários aeroportos do sudoeste do país, incluíndo o de Estugarda. Vários meios de comunicação locais evocam a possibilidade de uma ameaça terrorista, não confirmada pela polícia, que fala apenas em medidas de precaução e que indicou não existir indícios de um perigo concreto.