Temporal e inundações atingem Havana

Ventos fortes e ondas de cinco metros associaram-se a um temporal formado no Golfo do México para provocar inundações em Havana e no litoral ocidental de Cuba.

As equipas de socorro tiveram de retirar dezenas de pessoas em comunidades situadas em zonas mais baixas e salvaram também inúmeros cães, depois de o mar ter avançado pela terra em diversos bairros da capital.

As autoridades cubanas ativaram o sistema de alerta preventivo e apelaram à população para ter cautela. Até ao momento não foram ainda registadas quaisquer vítimas mortais.

De acordo com o Instituto de Meteorologia cubano, a pior fase das inundações já terá passado. As previsões apontam para um desagravamento do estado do tempo e a descida do nível da água ao longo deste fim de semana.