Itália: Orçamento do Estado aprovado pelo senado

O Orçamento do Estado italiano teve luz verde do senado.

O voto de confiança conseguiu 167 votos a favor, 78 contra e três abstenções e acabou por ajudar a aprovação das leis, mas a oposição não ficou contente e deixou isso claro.

"Vocês que são honestos, são transparentes e não têm coragem de fazer ouvir a voz das minorias antes das duas horas da manhã. Que vergonha!!" gritou a deputada do partido Forza Italia.

A oposição diz que vai recorrer ao Tribunal Constitucional.

Matteo Salvini respondeu, com um vídeo no _twitter, _onde diz que "a esquerda do governo está com inveja" (...) Agora temos um governo com atributos."

Quanto ao documento do Orçamento do Estado italiano, passsa agora à próxima fase já no dia 28 de dezembro: A Câmara dos Deputados.