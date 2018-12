Japão: Imperador Akihito celebra o 85º aniversário

Tamanho do texto

O imperador Akihito celebra o 85º aniversário e pede paz. Dezenas de milhares de pessoas visitaram o Palácio Imperial em Tóquio. O imperador do Japão agradeceu à população neste último discurso de aniversário - vai abdicar do trono a 30 de abril de 2019. O príncipe herdeiro Naruhito vai continuar as tradições da família imperial.