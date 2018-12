Libertados suspeitos de usar drones junto ao aeroporto de Gatwick

Tamanho do texto

Foi libertado sem acusações o casal que tinha sido detido na sexta-feira, por suspeitas de "uso criminoso de drones" junto ao aeroporto de Gatwick, em Londres. Os detidos eram um homem de 47 anos e uma mulher de 54, ambos residentes em Crawley, no Condado de Sussex.

"Nas últimas 24 horas investigámos meticulosamente o seu envolvimento e estou satisfeito por eles agora não continuarem a ser suspeitos nesta investigação", afirmou o Superintendente-Chefe Jason Tingley, da polícia de Sussex e Surrey.

As autoridades continuam agora à procura do responsável do que a polícia considerou um "ato deliberado".

O uso de drones nas proximidades do Aeroporto de Gatwick fez com que mais de mil voos fossem desviados ou cancelados, afetando 140 mil passageiros, entre quarta e sexta-feira.