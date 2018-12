Macron visita soldados franceses no Chade

Tamanho do texto

Emmanuel Macron visitou os soldados franceses no Chade. Trouxe com ele champanhe, foie gras, chocolate e o espírito natalício que partilhou com 1300 soldados integrados na Operação Barkhane - uma missão de quatro anos, liderada pela França, contra os jihadistas islâmicos no Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e Níger.

"Vocês enfraqueceram profundamente estes grupos radicais islâmicos que abraçam e semeiam o terror e o crime. Onde quer que lutemos contra este terrorismo, protegemos os nossos. Trata-se do mesmo terrorismo que atingiu o nosso país há poucos dias, em Estrasburgo", foram as palavras do presidente francês.

Macron aproveita a visita ao país para reafirmar o compromisso no combate ao terrorismo.

Teve encontro marcado com o presidente Idriss Deby antes de se sentar à mesa de Natal com os soldados franceses destacados no Chade.