Atentado no Afeganistão faz 29 mortos

O ataque durou sete horas, começou com um carro bomba à porta do Ministério das Obras Públicas e seguiu-se com um tiroteio dentro do edifício do governo onde estavam mais de 300 pessoas.

Alguns dos trabalhadores conseguiram escapar durante o tiroteio e dizer aos autoridades do exterior o que se passava lá dentro.

Três dos quatro atacantes acabaram por ser mortos pela polícia afegã dentro do edifício.

A saudação por parte de um dos comandantes afegãos à retirada das tropas norte-americanas de território sírio poderá estar na origem do atentado.

Nem a Casa Branca nem o governo afegão adiantaram mais detalhes em relação à motivação dos terroristas.