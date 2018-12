Filho de Kaddafi é o preferido da Rússia para futuro da Líbia

A aposta russa parecia recair no general Khalifa Haftar, que controla a produção petrolífera no leste do país.

No entanto, a política externa russa quer manter as opções em aberto e a mais segura é mesmo Saif Al-Islam, com base nas décadas de relação que Moscovo teve com Muammar Kaddafi.

No horizonte do Kremlin está não só o controlo dos recursos, mas também a perspetiva de muitos milhões em projetos de reconstrução de uma Líbia dividida em fações e numa longa guerra pelo poder.