Luzes futuristas para primeiro Natal pós-resgate financeiro na Grécia

No entanto, as iluminações de Natal deste ano na capital grega, nomeadamente no Parque Stavros Niarchos, foram bem mais voltadas para o futuro do que para o passado.

Através de um projeto do Festival de Artes Digitais de Atenas, uma série de instalações interativas ajudaram a criar um ambiente mágico.

No primeiro Natal depois de uma odisseia de oito anos de resgate financeiro, a Grécia acolhe a quadra com entusiasmo para o futuro.