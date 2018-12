Sobe para 281 o número de mortos na Indonésia

Tamanho do texto

Na Indonésia, as ondas que atingiram os três metros de altura apanharam o país desprevenido.

O último balanço dá conta de 281 mortos, 1000 feridos e 57 desaparecidos. Para já não há registo de estrangeiros entre as vítimas.

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, prometeu reforçar o equipamento de identificação de tsunamis.

“Pedi uma avaliação de todos os equipamentos de deteção de tsunamis e a substituição das máquinas que não funcionam. O orçamento de 2019 vai incluir a substituição dos equipamentos antigos ou com avarias, que já não podem ser usadas”.

As autoridades confundiram o tsunami com alterações de maré e não houve um terramoto antes do maremoto. Duas situações que levaram a que não fosse emitido qualquer alerta.