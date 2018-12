Braço-direito de Ghosn libertado

Tamanho do texto

O tribunal de Tóquio libertou sob fiança o braço-direito do antigo diretor da Nissan.

Segundo a informação avançada pela agência Reuters, Greg Kelly pagou 635 mil dólares em dinheiro.

Kelly foi detido no dia 19 de novembro juntamente com Carlos Ghosn, por suspeitas de ajudar o antigo presidente a cobrir perdas de investimentos pessoais com fundos da empresa

Carlos Ghosn continua detido.

No último domingo a justiça japonesa decidiu prolongar a detenção do brasileiro, de 64, anos até ao próximo dia 1 de janeiro.