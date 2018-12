Kevin Spacey vai ser acusado de agressão sexual

Tamanho do texto

Minutos antes de a notícia ser conhecida, Spacey publicou um vídeo no Youtube - naquela que foi a sua primeira publicação nas redes sociais em mais de um ano - em que regressa na pele da personagem Frank Underwood, da série 'House of Cards', onde o discurso parece misturar a vida da personagem e a do próprio ator.

"É claro que alguns acreditaram em tudo e estão ansiosamente à espera para me ouvir confessar, estão mortos de vontade de ouvir que tudo o que foi dito é verdade e que eu tive o que eu merecia. [...¨¨¨] Mas vocês não acreditariam no pior sem provas? Não iriam fazer julgamentos precipitados sem factos, iriam? Fizeram-no? Não, vocês não", afirma, em tom desafiador e diretamente para a câmara, como habitualmente fez nos últimos anos na conhecida série política norte-americana.

A carreira de Kevin Spacey caiu em desgraça no ano passado, quando o ator se viu envolvido no movimento MeToo, após a acusação de vários homens de agressões sexuais.