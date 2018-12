Uma mesquita, uma igreja ortodoxa e uma sinagoga debaixo do mesmo teto - este é o Templo de Todas as Religiões em Kazan, na Rússia, a quase 800 quilómetros de Moscovo.

O artista visionário e filantropo russo, Ildar Khanov, construiu o templo na esperança de colocar fim aos conflitos religiosos e de inventar uma religião única.

Desde a morte do artista, em 2013, o templo transformou-se numa atração turística e num local incontornável da cidade de Kazan que se orgulha da combinação pacífica de diferentes culturas.

"Aqui há uma energia de calma e de felicidade. As pessoas vêm aqui para recuperar energias e levar esta alegria para casa", diz uma das visitantes.

A construção do templo começou em 1992, ainda continua e representa as grandes religiões do mundo. Um templo universal é um ponto de encontro singular que apela à união de todas as pessoas, para além de religiões, raças e géneros.