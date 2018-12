Trump "à espera" dos democratas

Tamanho do texto

Nos Estados Unidos, o Natal fica marcado pela paralisação parcial do governo.

O presidente desvaloriza o “shutdown” e sublinha que o importante é a falta de um acordo com os democratas sobre o financiamento do muro na fronteira com o México.

Esta segunda-feira, o presidente utilizou as redes sociais para criticar a autonomia do Banco Central norte-americano e para dizer que “ficou sozinho na Casa Branca à espera dos democratas”, que acusam Trump de afundar o país “no caos”.

O impasse está a influenciar as apostas dos investidores nas bolsas norte-americanas. Esta segunda-feira, o Dow Jones caiu quase 3%.

Com a falta de orçamento, vários ministérios e agências do governo estão fechadas.

As negociações sobre o orçamento federal devem ser retomadas no próximo no dia 27.