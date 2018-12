Albânia proíbe casas de apostas e jogo online

Tamanho do texto

A exceção cabe aos casinos localizados em hotéis de cinco estrelas, em locais turísticos, e com licença, que poderão continuar a operar.

Esta foi a forma que o governo albanês encontrou para lutar contra o crime organizado. De acordo com dados oficiais, os albaneses gastam quase 150 milhões de euros por ano em apostas desportivas. No entanto, esse valor sobe para cerca de 700 milhões se forem tidas em conta as apostas ilegais.

A lei visa também combater o vício do jogo entre a população. Num dos países mais pobres da Europa, com dois milhões e oitocentos mil habitantes, há uma casa de apostas para cada 670 pessoas.

Segundo um estudo da Universidade de Tirana, um em cada quatro jogadores já tentou suicidar-se pelo menos uma vez e 70% têm problemas psicológicos.

O executivo do país anunciou ainda que vão ser criados centros de apoio a antigos jogadores, mas esta proposta continua longe de ser uma realidade.