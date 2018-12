Tamanho do texto

O ano de 2018 ficou marcado por relações tempestuosas entre os Estados Unidos e a União Europa. As políticas de Donald Trump deram muitas dores de cabeça a Bruxelas, mas os europeus recusaram ceder ao slogan "America First" do presidente dos EUA.

Veja aqui a nossa revista do ano sobre as relações entre a Europa e os Estados Unidos.