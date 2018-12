México: Peritos externos estão a investigar queda de helicóptero

Tamanho do texto Aa Aa

Martha Erika Alons, governadora do estado mexicano de Puebla, morreu na queda do helicóptero onde seguia, juntamente com o seu marido e ex governador, Rafael Moreno Valle e dois pilotos, os quais também perderam a vida.

"Há peritos externos que vêm de Itália e há peritos especialistas em motores, de uma empresa que já chegou do Canadá." Jose Antonio Gali Fayad Ex-governador de Puebla

As causas do acidente são desconhecidas mas alguns relatórios iniciais indicam que terá havido uma explosão antes do helicóptero cair.