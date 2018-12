O Ano em Revista: a exploração de Marte

More

Foi com aplausos, abraços e uma sonora festa que a Nasa assinalou a chegada da sonda InSight a Marte, no culminar de um ano extraordinário para a exploração do 'planeta vermelho'.

A InSight é pioneira no estudo do interior de Marte, com um sismógrafo franco-britânico e uma sonda de calor alemã.