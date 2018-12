Os refugiados de Moria: uma odisseia sem fim

Alguns, os sortudos, encontraram um lugar no campo de refugiados desta ilha grega, que tem capacidade para acomodar no máximo 3.500 migrantes.

"Estamos a tentar construír uma pequena casa de madeira. Deram-nos uma tenda pequena, mas nós não cabemos. Somos uma família de sete pessoas. Diga-me, por favor, quem pode viver num terreno cheio de poças e pedras? É inverno e eu não tenho roupas adequadas. Eu só tenho esta camisola," disse Muhammad Jaffary, um jovem de 26 anos do Afeganistão.

Em setembro passado, o número de refugiados atingiu os 9.000. A situação era insuportável. As pessoas tinham que esperar cerca de três horas em fila por comida, por cada refeição. Agora, muitas famílias tentam cozinhar e fazer pão fora do campo de refugiados.

Shahla Nori, outra migrante do Afeganistão, comentou: "Tenho 36 anos e tenho 8 filhos. Este é o único casaco que tenho para passar o inverno. Últimamente tem chovido muito. A água entra na nossa tenda e fica muito frio. O campo de Moria não é um lugar para famílias. Nós não queremos ficar aqui, queremos ír embora, para Atenas."

Actualmente, continuam a viver em Moria cerca de 5.000 migrantes. No entanto, muitos sentem-se presos na ilha de Lesbos.

De acordo com o Ministério da Migração, cerca de 70.000 migrantes vivem atualmente na Grécia, dos quais 11.900 vivem nas ilhas do mar Egeu e 3.500 são menores desacompanhados.

A Amnistia Internacional acusa o governo grego e a União Europeia de terem grandes responsabilidades pela atual situação de impasse.

Gabriel Sakellaridis, líder da Amnistia Internacional da Grécia, afirmou: "através do acordo e declaração conjunta assinada entre a União Europeia e a Turquia, a União Europeia está realmente a tentar livrar-se da responsabilidade com dinheiro, ou seja, está a financiar países terceiros, como a Turquia ou a Líbia, a sul da Europa, a fim de manter os refugiados e os migrantes longe do seu jardim."

Os voluntários no campo tentam entreter as crianças, mas a situação em Moria não vai melhorar sem a transferência para o continente de um número significativo de refugiados.

Guantánamo, a vergonha da Europa, o pior campo de refugiados da Europa. Estes são apenas alguns dos nomes dados nos últimos anos ao campo de Moria pelos refugiados, pelas organizações não governamentais e pelos média.

No entanto, as autoridades gregas defendem que a situação no campo se deve ao aumento inesperado do número de migrantes provenientes da Turquia.