Carlo Ancelotti contra-ataca insultos racistas a Kalidou Koulibaly

Mas para o técnico do Nápoles os momentos que o jogador viveu em campo é que mereciam o cartão vermelho. Carlo Ancelotti apontou o dedo ao árbitro por não ter interrompido o jogo: "Não fiquei com raiva mas fiquei desapontado. Dirigi-me ao árbitro para perguntar o que tinha acontecido. Kalidou Koulibaly foi insultado durante todo o jogo com gritos racistas. Pedimos às autoridades para interferirem mas só se fizeram anúncios pelos altifalantes. Não houve suspensão temporária do jogo como tínhamos solicitado. Penso que isso teria sido o correto. Gostaríamos de perceber quantas vezes é que é preciso denunciar o comportamento racista até que o árbitro resolva suspender o jogo. Da próxima vez, se não for tomada qualquer medida, deixaremos de jogar unilateralmente."

O senegalês recorreu ao Twitter para dizer que tem orgulho na cor da pele.

O duelo de alta tensão terminou com a vitória do Inter por 1-0 graças ao golo do argentino Lautaro Martinez mesmo na reta final.