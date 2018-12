Trump visita tropas no Iraque

Donald Trump aterrou na base Aérea Al Asad, a noroeste de Bagdad, acompanhado pela primeira-dama.

Esta visita, a primeira de Trump a militares em funções fora do país acontece depois do anúncio da retirada das tropas em missão na Síria e da redução do número de soldados no Afeganistão.

No iraque, Trump afirmou que não tem planos para retirar as tropas norte-americanas da região e revelou que poderá usar o território iraquiano como base para realizar ataques a grupos do Estado Islâmico.