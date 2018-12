A invasão de extraterrestres foi afinal uma explosão em central elétrica

Quando se aperceberam de uma luz verde-azulada brilhante que tomou conta do céu do horizonte de Nova Iorque algumas pessoas chegaram a dizer que pensavam estar a ser alvo de uma invasão de extraterrestres. No cinema, a cidade já tinha sido palco de várias invasões alienígenas, mas não na vida real.

O efeito foi provocado pela explosão de um transformador numa central elétrica do bairro de Queens. Não houve registo de feridos mas incidente provocou atrasos em voos e falhas de energia.

A polícia está a investigar o caso.