Adaptação de carros a diesel gera polémica na Alemanha

Esta é a mais mais recente consequência do escândalo de fraude nas emissões poluentes desencadeado pela Volkswagen em 2015.

A introdução de novos dispositivos de controlo de emissões não gerou consenso.

Os fabricantes e fornecedores alemães querem que os clientes comprem carros novos com motores mais limpos. Os ambientalistas e grupos de consumidores argumentam que a adaptação de veículos antigos pode ser mais rentável.

Esta sexta-feira, o Ministério dos Transportes divulgou um documento com as diretrizes para obter aprovação regulamentar para as atualizações.

Também hoje, em comunicado, o chefe de desenvolvimento da Volkswagen disse que todos os conceitos conhecidos até hoje têm desvantagens para os clientes, como o aumento do consumo de combustível e o consequente aumento das emissões de dióxido de carbono.

Em Portugal, estima-se que perto de 125 mil carros tenham sido afetados pelo "Dieselgate" um número que em todo o mundo ultrapassa os 11 milhões de automóveis.