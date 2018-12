Brasil e Israel: "dois países irmãos"

Tamanho do texto

A primeira vez que um primeiro-ministro israelita visita o Brasil.

Benjamin Netanyahu chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira. Foi recebido pelo autarca da cidade e pelo futuro ministro das relações exteriores.

No início da tarde, encontrou-se com Jair Bolsonaro no Forte de Copacabana.

Na conferência de imprensa conjunta, os dois falaram sobre o futuro das relações bilaterais marcadas pela amizade e cooperação

Bolsonaro revelou que aceitou o convite de Netanyahu e vai visitar Israel até março de 2019. Outra visita será marcada aos Estados Unidos. Segundo a agência France Press, que cita um diplomata que pediu anonimato, Donald Trump quer reunir-se com o novo presidente brasileiro, para discutir os vários temas regionais partilhados pelos dois países.