Ataque contra autocarro de turistas no Cairo provoca vários mortos

O ataque a um autocarro de turistas provocou pelo menos quatro mortos e dez feridos no Cairo. De acordo com o Ministério do Interior do Egito, a explosão teve lugar a menos de quatro quilómetros das célebres Pirâmides de Gizé, na capital egípcia, e deveu-se a um engenho de fabrico artesanal escondido poucas horas antes na rua onde o autocarro acabou por passar.

A AFP revela que as vítimas mortais são três turistas vietnamitas e o guia turístico que acompanhava o grupo proveniente do país asiático, de nacionalidade egípcia. Trata-se do primeiro ataque com explosivos contra turistas no país africano desde o atentado que provocou a queda de um avião russo na península de Sinai, em 2015, causando a morte dos 224 ocupantes.