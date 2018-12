Governo sírio assume controlo de regiões no norte do país

O Exército sírio confirmou a entrada na cidade de Manjib, uma localidade estratégica da província de Alepo, no norte do país, perto da fronteira com a Turquia. Uma resposta ao pedido de ajuda por parte das milícias curdas Unidade de Proteção Popular (YPG) para salvaguardar a região da anunciada ofensiva turca, com a retirada das tropas norte-americanas como pano de fundo.