Maioria dos americanos culpam Trump por 'shutdown' do governo

É esta a conclusão de uma sondagem Reuters/Ipsos divulgada esta quinta-feira, após quase uma semana de bloqueio de inúmeros serviços federais. De acordo com o estudo, 47% dos inquiridos responsabilizam o presidente, 33% culpam os congressistas democratas e apenas sete por cento visam os republicanos.

As duas câmaras do congresso voltaram a reunir-se, mas do encontro - que durou apenas alguns minutos - não surgiu qualquer solução para o 'shutdown' provocado pela exigência de Trump para o financiamento do muro com o México.