Britânicos já investem milhões para precaver "brexit" sem acordo

O Reino Unido vai gastar mais de 100 milhões de libras (110 milhões de euros) em novos contratos com empresas de transporte marítimo por causa de um eventual "brexit" unilateral.

O objetivo é precaver-se de um esperado aumento significativo das ligações com a Europa continental pelo canal da Mancha no caso de um divórcio com a União Europeia sem acordo.