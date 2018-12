Tamanho do texto

O epicentro registou-se a cerca de 193 quilómetros ao largo da cidade de General Santos, no sul do país, a uma profundidade de 60 quilómetros, sendo sentido inclusive na cidade de Davao.

O abalo provocou o medo em alguns residentes ainda receosos após o tsunami traiçoeiro da semana passada, que matou mais de 400 pessoas na Indonésia, após a erupção do vulcão Anak Krakatoa.

Tanto a Indonésia como as Filipinas fazem parte do chamado "anel de fogo do Pacífico", uma zona de frequente colisão de placas tectónicas, onde fortes sismos e erupções vulcânicas são frequentes.