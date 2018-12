Voto de confiança dá luz verde ao orçamento italiano

A falta de debate motivou protestos entre a oposição, que acusa o governo de ter cedido às imposições de Bruxelas. A Forza Italia vestiu mesmo coletes azuis contra o aumento dos impostos e os cortes nas pensões. À porta do Parlamento, o Partido Democratico também fez ouvir a sua voz contra o documento.

O novo orçamento prevê um défice de 2,04% do PIB, longe do exigido pela União Europeia mas igualmente longe dos 2,4% que constavam na proposta inicial do executivo italiano. Caso não fosse aprovado até ao fim do ano, Itália passaria a funcionar com um governo de gestão.