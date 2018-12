Cabeleireiro samurai volta a ser notícia com nova "técnica Marvel"

Um cabeleireiro de Madrid que já havia dado que falar em 2015, voltou agora a ser notícia e com uma nova técnica de corte inspirada no universo Marvel.

O cabelereiro samurai Alberto Olmedo tem agora na lista de ofertas um corte especial com garras ao estilo de "Wolverine", o super herói encarnado no cinema pelo ator Hugh Jackman.

Na página oficial do salão de Alberto Olmedo na internet, na rubrica de cortes, pode encontrar-se a categoria de "especiais", pelos quais o "artista" também conhecido além Espanha como "Eduardo Mãos de Tesoura" cobra aos clientes €19 (mais €5 do que um corte normal de senhora e mais €7 do que um simples corte masculino).

Estes cortes especiais podem ser realizados com catanas ou espadas samurai, com garras ou com fogo através de um maçarico.

"O corte de cabelo com fogo é uma técnica antiga, mas as pessoas costumam usar fósforos, o que levantava um problema: a chama não podia ser direcionada. Por isso lembrei-me do maçarico", revelou Olmedo ao jornal El Pais.

Descendente de emigrantes espanhóis em França, onde cresceu, Alberto Olmedo abriu um salão em nome próprio na capital espanhola, onde os sete funcionários que emprega também já sabem utilizar a técnica das espadas. Alguns dos empregados até já compraram as próprias "ferramentas" de corte.

Num vídeo partilhado em dezembro de 2015 pela plataforma digital AJ+, e que se tornou viral e lhe deu fama internacional, o cabeleireiro madrileno explicava que os colegas mais ortodoxos "normalmente cortam (o cabelo dos clientes) primeiro de um lado, depois do outro" e que, por isso, "um lado fica diferente do outro, mesmo que seja muito pouco."

Cutting Hair with Swords Ditch the scissors and get your hair cut with swords by the real-life Edward Scissorhands. Publiée par AJ+ sur Mercredi 2 décembre 2015

"A única forma de o fazer de uma maneira exata e matemtica é cortar os dois lados ao mesmo tempo", explicou na altura Olmedo, justificando, por exemplo, o uso de duas espadas ou duas garras em simultâneo.

Até hoje, não há notícia de que algum cliente tenha saído sem cabeça do salão deste estranho cabeleireiro. Aliás, os clientes parecem só ter elogios para este artista do cabelo, que em março de 2016 passou sem sucesso por uma eliminatória da versão espanhol do programa de televisão "Got Talent".