Mortos e suspeita de fraude mancham eleições controversas

Pelo menos mais quatro mortos este domingo e a suspeita de manipulação de votos estão a manchar as eleições legislativas no Bangladesh.

Os resultados são esperados ao final do dia, com uma das últimas sondagens a colocar a primeira-ministra, Sheikh Hasina, na frente da corrida.

A Comissão eleitoral do Bangladesh está contudo a investigar denúncias de manipulação de votos oriundas de vários pontos do país.

A confirmar-se a fraude, "as punições previstas na lei serão aplicadas", garantiu à Reuters um porta-voz da comissão eleitoral.

As vítimas mortais resultaram de confrontos entre opositores e apoiantes do governo de Hasina, mas também da ação repressiva da polícia.

No balanço total da última semana, em incidentes ligados a estas eleições, o número de mortos sobe para pelo menos 10.

O maior partido da oposição, o Partido Nacional do Bangladesh (BNP, na sigla inglesa), acusa as autoridades de proteção do partido no governo, a Liga Popular do Bangladesh (ou Liga Awami), liderado pelo chefe de governo mais duradouro no país.

Vãrios partidos da oposição alegam mesmo terem sido estas as eleições com maior repressão nos 47 anos de história do país desde a independência perante o Paquistão em 1971, denunciando a prisão de mais de 8200 opositores da primeira-ministra e agressões a mais de 12 mil.