O "Wolverine" dos cabeleiros tem salão aberto em Madrid

Alberto Olmedo é filho de emigrantes espanhóis em França, onde cresceu, mas foi em Madrid que abriu um salão de cabeleireiro e se tornou famoso. Depois de já ter dado que falar em 2015 e de ter tentado, sem sucesso, convencer o júri da versão espanhola do programa de televisão "Got Talent", o cabeleireiro samurai adotou agora uma técnica inspirada num dos heróis da Marvel, o "Wolverine", e voltou a centrar atenções com um novo vídeo que promete tornar-se uma vez mais viral. Além das lâminas, Olmedo também molda penteados com recurso a fogo. Para mais informação, clique aqui.