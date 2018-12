Um divino bolo de arroz com 700 quilos

Um enorme bolo de arroz foi depositado num altar localizado a norte de Tóquio, no Japão, como oferenda à troca de uma boa colheita agrícola e de segurança na região no novo ano. Este é um ritual que se repete anualmente no altar de Yasuzumi, na cidade de Takanezawa, na província de Tochigi. O bolo tem três níveis, pesa cerca de 700 quilogramas e tem cerca de 90 centímetros de altura. A base do bolo, a camada inferior, tem cerca de um metro de diâmetro. Foram necessárias várias pessoas a trabalhar em conjunto para colocar, camada a camada, o bolo de arroz no topo do altar. O tributo ao novo ano vai ficar exposto até 20 de janeiro.