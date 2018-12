Bruxelas receia presidência romena da UE

A ativista anti-corrupção e antiga alta funcionária do ministério romeno da justiça, Laura Stefan, afirma: "Os líderes romenos estão exclusivamente obcecados com seus próprios problemas legais, como não irem para a prisão. Temos um governo que tem apenas uma prioridade que é manter os líderes políticos fora da cadeia, manter as suas fortunas nos bolsos, em vez de na propriedade do Estado. Penso que essa é a principal preocupação da União Europeia com a Roménia".

A corrupção, a instabilidade política no país, mas também as tensões crescentes entre as autoridades romenas e Bruxelas desacreditam a capacidade de Bucareste a emergir como a liderança de um bloco que se pretende compacto.

A Roménia recebe a presidência das mãos da Áustria e deverá passá-la à Finlândia no final do mês de junho.