Estados Unidos e Israel já não são membros da Unesco

A data foi anunciada em outubro de 2017 e entrou em vigor nesta segunda-feira.

Washington vai continuar ligado à organização com o estatuto de observador mas não paga mais ajudas e não pode ser eleito para o Comité do Património Mundial. O departamento de Estado norte-americano justificou a saída com o aumento das dívidas da instituição, a necessidade de reformas e uma tendência anti-Israel.

Por seu lado, o governo israelita disse que a Unesco é um “teatro do absurdo que deforma a história em vez de a preservar.