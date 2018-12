Novo maestro estreia-se no Concerto de Ano Novo

Viena, a capital da Áustria, é por muitos considerada a capital mundial da música erudita. O país viu nascer alguns dos maiores nomes, como Mozart ou Strauss e todos os anos a Orquestra Filarmónica de Viena faz jus à fama, ao organizar um dos eventos mais conhecidos do mundo nesta área: o concerto de Ano Novo, a 1 de janeiro.

Este ano, é a Christian Thielemann, diretor da orquestra de Dresden e do festival de Salzburgo, que cabem as honras de dar à batuta, uma estreia absoluta no concerto de Ano Novo. Se tudo correr como no ensaio geral, o espetáculo está garantido. A música dos irmãos Strauss - Johann, Josef e Eduard - ocupa a quase totalidade do programa.