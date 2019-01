Brigada anti-terrorista investiga esfaqueamento em Manchester

Tamanho do texto

Três pessoas, entre elas um polícia, foram feridas. O autor, um homem que ainda não foi identificado publicamente, foi detido pela polícia no local.

De acordo com testemunhas, tinha uma faca de cozinha com uma lâmina de 30 centímetros e, antes de esfaquear as vítimas, gritou "Alá".

De acordo com as autoridades, os feridos estão em estado grave, mas ainda assim estável.

O Reino Unido está no segundo mais alto nível de alerta terrorista.

A cidade de Manchester foi palco de um atentado suicida em 2017 que matou 22 pessoas.