Kim Jong-Un diz que atitude de Pyongyang dependerá dos EUA

A Coreia do Norte inicia 2019 com um aviso em forma de ameaça no ar: no discurso de Ano Novo, o líder norte-coreano, Kim Jong-Un, frisou que deseja melhores relações com os Estados Unidos, mas poderá mudar de atitude, se Washington mantiver as sanções ligadas ao programa nuclear de Pyongyang.

Kim Jong-Un: "Se os Estados Unidos menosprezarem a paciência do nosso povo, nos impuserem algo e continuarem com sanções e pressão, sem cumprirem a promessa feita perante todo o mundo, não teremos outra opção do que explorar uma nova via para proteger a nossa soberania."