Quem quer comprar um desejo?

Na passagem do ano, os peruanos levam a sério as superstições e vão à "Feira dos Desejos" comprar miniaturas de carros, casas, bebés ou imitações de notas para materializar os pedidos do que querem para o ano novo.

Pela quantia certa, os xamãs fazem uma limpeza especial ao espírito dos visitantes para atrair a sorte.

Também estão disponíveis estátuas de Ekeko, o deus da abundância na cultura Aimarás, a quem se entregam as pequenas miniaturas dos desejos para que se concretizem.